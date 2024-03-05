Устройство оснащено трехдиапазонной архитектурой BE11000, которая обеспечивает высокую скорость до 11 Гбит/с и удваивает пропускную способность по сравнению с WiFi 6

Компания Zyxel Networks анонсировала выпуск точки доступа NWA130BE - BE11000 WiFi 7 Triple-Radio NebulaFlex Access Point (AP), предназначенного для малого и среднего бизнеса (SMB). NWA130BE обладает производительностью Wi-Fi 7 корпоративного класса, обеспечивает простоту установки и управления по доступной цене для SMB.

Устройство оснащено трехдиапазонной архитектурой BE11000, которая обеспечивает высокую скорость до 11 Гбит/с и удваивает пропускную способность по сравнению с WiFi 6. Точка доступа также имеет четырехъядерный процессор Qualcomm, функции 4K QAM и Multi-Link Operation (MLO), повышающие скорость передачи данных и снижающие задержки. NWA130BE облегчает обновление до Wi-Fi 7 с помощью сдвоенных портов 2.5G Ethernet, которые предоставляют гибкость и предотвращают необходимость перекладки кабелей.

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Точка доступа также обладает способностью подавлять шум, повышая производительность Wi-Fi. Управление сетью осуществляется через облачную платформу Nebula, которая предоставляет полную видимость и управление сетью на основе искусственного интеллекта. Кроме того, предприятия могут использовать услугу безопасности Nebula Connect and Protect Plus (CNP+) для дополнительной защиты.