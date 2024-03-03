Драйвер Hotfix основан на GeForce 551.68 и не имеет WHQL-сертификации

NVIDIA выпустила обновление драйвера Hotfix, устраняющее некоторые проблемы с аппаратным кодером NVENC в графических процессорах GeForce GTX 16 серии "Turing", таких как популярные GTX 1660, GTX 1650 Ti и др.

По всей видимости, приложения, использующие аппаратное ускорение, обеспечиваемое блоком NVENC графического процессора, приводили к повреждению видео или появлению сообщений об ошибках. Драйвер Hotfix основан на GeForce 551.68 и не имеет WHQL-сертификации.

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NVIDIA может включить исправления, содержащиеся в хотфиксе, в один из своих грядущих драйверов GeForce Game Ready или Studio main trunk. Графические процессоры GeForce GTX 16 серии "Turing" оснащены блоком NVENC, который может ускорять кодирование H.264 и H.265.