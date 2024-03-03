Основатель компании, Джордж Хотц, отметил, что разработка этой системы была сложной и заняла год

Компания Tiny Corp. умело интегрировала шесть графических процессоров AMD Radeon RX 7900 XTX в свою платформу искусственного интеллекта под названием "tinybox". Основатель компании, Джордж Хотц, отметил, что разработка этой системы была сложной и заняла год.

Он также отметил, что BOM (стоимость материалов) системы составляет около 10 тысяч долларов, но они продают ее за 15 тысяч долларов. В стоечном корпусе 12U TinyBox установлен процессор AMD EPYC 7532 с 128 ГБ памяти, пять твердотельных накопителей SN850X и два блока питания мощностью 1600 Вт. Компания планирует поставлять систему с предустановленной операционной системой Ubuntu 22.04 и поддержкой PyTorch и JAX.

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Они уже получили 583 предзаказа и запустили производственную линию для выполнения заказов. Заказы будут отправлены в апреле, а первым пользователям будут доставлены несколько ранних версий системы. Компания стремится коммерциализировать петафлоп и считает, что их платформа является лучшим способом достижения этой цели.