В этом месяце компания Nextorage начнет продажи твердотельных накопителей NVMe "X Series", совместимых со стандартом PCIe Gen 5.0

В этом месяце компания Nextorage начнет продажи твердотельных накопителей NVMe "X Series", совместимых со стандартом PCIe Gen 5.0. Накопители X Series обладают высокой скоростью работы и идеально подходят для профессиональных пользователей, таких как создатели контента 4K/8K и специалисты по обработке данных.

Модель NN5PRO-2000 имеет максимальные скорости чтения и записи 12 400 МБ/с и 11 800 МБ/с соответственно. Накопители оснащены двойными радиаторами, которые охлаждают контроллер и флэш-память по отдельности, обеспечивая оптимальное управление температурой. Уникальная конструкция "двухэтажная структура + тепловые трубки" позволяет экономить пространство и обеспечивает более эффективное охлаждение.

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Толщина термопрокладки оптимизирована для каждого чипа ИС, и используется термосмазка для снижения теплового сопротивления. Радиаторы без вентилятора позволяют снизить энергопотребление и шум, а также обеспечивают стабильную и долговечную работу системы охлаждения.