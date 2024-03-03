Также было объявлено, что разработка одиночной игры Battlefield была передана в руки студии Criterion

Компания EA Entertainment отменила разработку шутера от первого лица по мотивам "Звездных войн". Вместо этого они решили сосредоточиться на разработке новых игр, основанных на собственных брендах. Однако компания по-прежнему будет поддерживать уже существующие игры.

Также было объявлено, что разработка одиночной игры Battlefield была передана в руки студии Criterion, чтобы обеспечить ее непрерывное развитие. В рамках этих изменений студия Ridgeline будет ликвидирована, а ее члены присоединятся к другой студии Ripple Effect.

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Отмечается, что мобильные устройства по-прежнему являются крупнейшей игровой платформой, и EA видит большие возможности для роста в этой области. За последние несколько недель EA прекратила выпуск нескольких игр для мобильных устройств, однако компания сосредоточена на развитии остальных игр в своем портфолио. EA призывает своих сотрудников помнить о важности проявления заботы о игроках и друг друге в трудные моменты.