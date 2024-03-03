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Компания EA Entertainment отменила разработку шутера от первого лица по мотивам "Звездных войн". Вместо этого они решили сосредоточиться на разработке новых игр, основанных на собственных брендах. Однако компания по-прежнему будет поддерживать уже существующие игры.
Также было объявлено, что разработка одиночной игры Battlefield была передана в руки студии Criterion, чтобы обеспечить ее непрерывное развитие. В рамках этих изменений студия Ridgeline будет ликвидирована, а ее члены присоединятся к другой студии Ripple Effect.
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Отмечается, что мобильные устройства по-прежнему являются крупнейшей игровой платформой, и EA видит большие возможности для роста в этой области. За последние несколько недель EA прекратила выпуск нескольких игр для мобильных устройств, однако компания сосредоточена на развитии остальных игр в своем портфолио. EA призывает своих сотрудников помнить о важности проявления заботы о игроках и друг друге в трудные моменты.