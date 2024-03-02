Сделка включает все издательские, дистрибьюторские и маркетинговые права на игры Control, Condor и Control 2, а также все будущие продукты Control

Компания Remedy Entertainment приобрела полные права на франшизу Control у 505 Games. Сделка включает все издательские, дистрибьюторские и маркетинговые права на игры Control, Condor и Control 2, а также все будущие продукты Control.

Это дает Remedy полную свободу в принятии решений о развитии франшизы. Сделка позволяет Remedy управлять маркетингом, дистрибуцией и другими деловыми сделками, открывая новые возможности для финансирования и партнерства. Они будут рассматривать варианты самостоятельного издания или поиска нового издательского партнера для Condor и Control 2. Кроме того, они будут искать партнеров и проводить переговоры в ближайшие месяцы.

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Remedy также благодарит 505 Games за сотрудничество и помощь в развитии Control. Сделка обойдется Remedy примерно в 17 миллионов евро, которые будут выплачены в течение следующего года. Объявление о финансовых отчетах за 2023 год будет опубликован 20 марта 2024 года.