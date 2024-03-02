Пластина обеспечивает оптическое обновление и имеет премиум-классные материалы

Компания Alphacool представила новую пластину Apex Distro Plate Y60 для корпуса HYTE Y60, которая предназначена для водяного охлаждения и заменяет переднюю стеклянную панель корпуса. Пластина обеспечивает оптическое обновление и имеет премиум-классные материалы, такие как хромированная латунная резьба G1/4" и высококачественный акрил.

Она также оснащена расширительным бачком и встроенным насосом VPP Apex, который обладает керамической осью и низким энергопотреблением. Пластина имеет удобные размеры и проста в установке, заменяя стеклянную панель и крепясь на месте с помощью оригинальных винтов. Она совместима только с корпусом Y60.

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Пластина уже доступна для покупки на сайте Alphacool. Она имеет объем 300 мл и 11 цифровых светодиодов aRGB. Насос имеет диапазон скоростей от 2500 до 4500 об/мин и управляется через 4-контактный разъем вентилятора.