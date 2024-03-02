Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7-14700HX 14-го поколения, графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070

Компания XPG представила новый игровой ноутбук XENIA 15G, созданный для геймеров, разработчиков и создателей контента. Ноутбук оснащен процессором Intel Core i7-14700HX 14-го поколения, графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070, оперативной памятью ADATA DDR5 DRAM и дисплеем FHD IPS 144 Гц.

Он предлагает много возможностей расширения с тремя слотами для SSD и поддержкой до 96 ГБ оперативной памяти. XENIA 15G также имеет мощный процессор и GPU, которые обеспечивают высокую производительность и возможность работы с самыми требовательными задачами и играми.

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Дополнительно, ноутбук имеет переключатель MUX, который позволяет выбирать между использованием интегрированной и дискретной графики, повышая частоту кадров и снижая задержки. XENIA 15G доступен уже сейчас.