Компания Hitachi LG Data Storage представила новый SSD-накопитель Tube T31, который разработан для облегчения нехватки памяти в консольных игровых устройствах

Компания Hitachi LG Data Storage представила новый SSD-накопитель Tube T31, который разработан для облегчения нехватки памяти в консольных игровых устройствах таких, как PlayStation 5 и Xbox. Tube T31 имеет изящный и легкий дизайн, что позволяет его использовать с различными устройствами, включая ПК, ноутбуки и смарт-телевизоры.

Он обладает впечатляющей скоростью передачи данных и скоростью чтения и записи, что удовлетворит требования заядлых геймеров. После успешного запуска в Японии и Корее, компания планирует представить Tube T31 во всем мире, проводя специальную весеннюю акцию для любителей консольных игр.

реклама

Накопитель будет доступен в 10 странах, включая США, Канаду, Мексику, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию, Австралию и Сингапур. Tube T31 также является идеальным компаньоном для пользователей PlayStation 5, позволяя им играть в игры PlayStation 4, хранящиеся на накопителе, с высокой скоростью работы и надежным терморегулированием.