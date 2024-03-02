Программисты скоро будут не нужны.

ServiceNow, Hugging Face и NVIDIA представили StarCoder2 - семейство моделей LLM с открытым доступом для генерации кода. StarCoder2 включает модели с разными количествами параметров: модель с 3 миллиардами параметров, обученная ServiceNow; модель с 7 миллиардами параметров, обученная Hugging Face; и модель с 15 миллиардами параметров, созданная NVIDIA.

Меньшие модели обеспечивают высокую производительность при экономии вычислительных ресурсов. StarCoder2 позволяет разработчикам генерировать исходный код, создавать рабочие процессы, обобщать текст и выполнять другие задачи. Модели StarCoder2 имеют прозрачность и открытое управление для ответственных инноваций в масштабе.

реклама

Они понимают различные языки программирования и математику. Пользователи могут настраивать модели StarCoder2 на основе специфичных данных для различных отраслей или организаций. StarCoder2 повышает эффективность разработки пользовательских приложений и ускоряет цифровую трансформацию. BigCode, сообщество, руководимое Hugging Face и ServiceNow, активно участвовало в разработке StarCoder2.