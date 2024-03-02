MiTAC представила набор революционных серверных решений, включающих масштабируемые процессоры Intel Xeon 5-го поколения

MiTAC представила набор революционных серверных решений, включающих масштабируемые процессоры Intel Xeon 5-го поколения и ускоренные графические процессоры Intel. Различные платформы MiTAC предлагают непревзойденную вычислительную производительность для приложений HPC и AI.

Серверы MiTAC полностью поддерживают новейшие масштабируемые процессоры Intel Xeon 5-го поколения благодаря быстрому обновлению BIOS и обновлению технических ресурсов. MiTAC отмечает долгосрочное партнерство с Intel, основанное на совместных ценностях и инновациях. Графические процессоры Intel для центров обработки данных обеспечивают высокую производительность и компактное исполнение, идеально подходящие для HPC, AI и критически важных вычислительных сред.

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MiTAC представила три различные системы Intel с графическими процессорами Intel Data Center, которые могут быть сконфигурированы под уникальные потребности пользователей. Все эти новые решения отражают стремление компании MiTAC к предоставлению высокой производительности и инновационных возможностей в области вычислений.