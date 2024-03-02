AMD готовит новую версию своего стека вычислений ROCm для GPU с открытым исходным кодом

AMD готовит новую версию своего стека вычислений ROCm для GPU с открытым исходным кодом. По информации из публичных репозиториев AMD на GitHub, можно ожидать скорого релиза ROCm 6.1.

Предыдущая версия, ROCm 6.0, была выпущена в декабре прошлого года и добавила поддержку новых графических процессоров AMD, а также улучшения для PyTorch и расширенные библиотеки искусственного интеллекта. Релиз ROCm 6.0 усилил позиции AMD на рынке и сделал их конкурентоспособными по сравнению с программной платформой CUDA от NVIDIA.

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Ожидается, что ROCm 6.1 принесет ряд новых дополнений и исправлений, улучшающих вычислительные возможности предложений AMD по искусственному интеллекту. Также будет добавлена поддержка большего количества операторов и автонастройка для BLAS. В журнале изменений указано несколько улучшений HIPIFY, включая поддержку CUDA 12.3.2.