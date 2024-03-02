"Brothers: A Tale of Two Sons Remake" — это переиздание игры, которая представляет собой эпическую сказку о приключениях двух братьев

"Brothers: A Tale of Two Sons Remake" — это переиздание игры, которая представляет собой эпическую сказку о приключениях двух братьев. Когда их отец заболевает смертельной болезнью, они отправляются на поиски "Воды жизни", чтобы спасти его. Братья должны положиться друг на друга и использовать свои способности, чтобы преодолеть препятствия во время путешествия.

В игре можно решать головоломки, открывать скрытые истории, проходить опасные локации и сражаться с боссами. Игру можно пройти как в одиночку, управляя обоими братьями, так и в локальном кооперативе с другом. На Steam также доступна функция Remote Play Together, которая позволяет играть с другом. Игра доступна со скидкой в честь ее представления и предлагает пакетные предложения.

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Переиздание игры было полностью переделано на движке Unreal Engine 5, чтобы предоставить более погружающий игровой опыт, сохраняя при этом оригинальный сюжет и эмоции игры.