Основные характеристики процессора Core i9-14900KS включают 24 ядра, частоту 3,20 ГГц, 36 МБ кэша L3, 32 МБ кэша L2, частоту разгона 6,2 ГГц

Канадский интернет-магазин DirectDial опубликовал спецификации процессора Intel Core i9-14900KS, который является флагманским процессором Raptor Lake Refresh. Предполагается, что он будет представлен в середине следующего месяца. На странице товара указано, что процессор является новым поступлением и его статус - заказан.

Еще один французский магазин, PC21 France, также упоминает OEM-версию этого процессора. Цена в канадском магазине составляет 1005 канадских долларов, а информация о французской версии указывает на возможную цену 768,34 евро.

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Основные характеристики процессора Core i9-14900KS включают 24 ядра, частоту 3,20 ГГц, 36 МБ кэша L3, 32 МБ кэша L2, частоту в режиме Turbo 6,2 ГГц, Socket LGA-1700 и интегрированное графическое решение Intel UHD 770. Максимальная тепловая мощность процессора составляет 150 Вт, а тепловые характеристики - 212°F (100°C). Согласно результатам тестов OCCT, максимальная мощность процессора может достигать 409 Вт при использовании твиков BIOS. Официальная презентация Core i9-14900KS ожидается в марте.