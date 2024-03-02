Эти системы предназначены для вычислений на новом уровне

NVIDIA представит ускоренные системы Grace Hopper на GTC (GPU Technology Conference), их главной конференции по ИИ. Более 500 серверов в различных конфигурациях и оснащенных суперчипами NVIDIA GH200 Grace Hopper будут представлены на выставке.

Эти системы предназначены для вычислений на новом уровне. NVIDIA MGX - это план создания ускоренных серверов с любой комбинацией GPU, CPU и блоков обработки данных (DPU). На GTC будут показаны модели MGX, предназначенные для корпоративных, облачных и телекоммуникационных приложений.

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Ускоренные системы будут оснащены одним или двумя суперчипами GH200 в корпусах 1U и 2U, соединенные с помощью DPU NVIDIA BlueField-3 и сетей NVIDIA Quantum-2 InfiniBand. Системы Grace Hopper обладают высокой производительностью и эффективностью и работают на порядок быстрее, что позволяет выполнить сложные задачи, такие как запуск больших языковых моделей, с большей точностью.