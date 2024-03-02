Компания EK объявила о том, что EK-Quantum Delta² TEC теперь поддерживает процессоры Intel Core 14-го поколения

Компания EK представила обновлённый водоблок EK-Quantum Delta² TEC для процессоров с поддержкой чипов Intel Core 14-го поколения. Этот водоблок был создан в сотрудничестве с Intel и использует технологию Peltier (ThermoElectricCooler), что позволяет ему достигать очень низких температур.

Список поддерживаемых процессоров включает модели i5, i7 и i9 с различными конфигурациями кэш-памяти и частотами. Водоблок имеет фирменный дизайн Quantum и поставляется вместе с контроллером, который позволяет управлять насосом и вентиляторами для охлаждения.

реклама

EK-Quantum Delta² TEC основан на технологии Intel Cryo Cooling и предназначен для достижения максимальной производительности и частот при высоких нагрузках на одно ядро. Водоблок EK-Quantum Delta² TEC с термоэлектрической системой охлаждения доступен для предзаказа на официальном сайте EK. Стоимость новинки составляет €572.90.