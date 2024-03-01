На ранних этапах разработки создатели сосредоточились на реализации кооперативного режима игры

Разработчики игры Nightingale объявили о работе над режимом автономной игры после ряда дискуссий и обратной связи от игроков. Они признают, что решение сделать игру только онлайн на этапе Early Access может вызвать недовольство у некоторых игроков.

На ранних этапах разработки создатели сосредоточились на реализации кооперативного режима игры, который оказался сложнее, чем ожидалось. Однако они сейчас уделяют большое внимание разработке автономного режима и планируют выпустить его как можно скорее.

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Они обещают предоставлять обновления о разработке на своих социальных каналах и в Discord. Разработка других обновлений также продолжается параллельно и в ближайшие дни ожидается больше новостей об этом. Разработчики благодарят всех, кто играет в Nightingale и обещают, что путешествие в игре только начинается.