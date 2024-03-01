Немецкий интернет-магазин MSI начал принимать предварительные заказы на игровой портативный компьютер Claw, который оснащен процессором Intel Core Ultra

Немецкий интернет-магазин MSI начал принимать предварительные заказы на игровой портативный компьютер Claw, который оснащен процессором Intel Core Ultra. Несмотря на противоречивые данные о дате релиза в британских магазинах, немецкие покупатели получили возможность первыми приобрести это устройство.

Версия "Handheld CLAW A1M-036" является базовой моделью с процессором Intel Core Ultra 5 135H и 512 ГБ памяти, и ее цена составляет €849. Некоторые обзорщики и YouTube-пользователи уже имеют предрелизные образцы Claw и демонстрируют их в своих видео, но западное эмбарго пока еще действует. В одном видео Claw сравнивается с портативным конкурентом ASUS ROG Ally, и, хотя последний выглядит немного лучше, это может быть связано с незрелыми драйверами чипсета.

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MSI Claw также предлагает различные характеристики, такие как FHD-дисплей, твердотельный накопитель на 512 ГБ, триггеры на эффекте Холла и макрокнопки на задней панели, что делает его привлекательным вариантом для игроков.