Компания Micron Technology, Inc. выпустила образцы улучшенной версии мобильного решения Universal Flash Storage (UFS) 4.0

Компания Micron Technology, Inc. выпустила образцы улучшенной версии мобильного решения Universal Flash Storage (UFS) 4.0. Решение UFS 4.0 создано на основе 3D NAND-памяти на 232 слоях и имеет емкость до 1 ТБ. Оно обеспечивает лучшую производительность в своем классе и инновации, позволяющие работать быстрее с флагманскими смартфонами. UFS 4.0 от Micron обеспечивает скорость последовательного чтения до 4300 МБ/с и последовательной записи до 4000 МБ/с, что вдвое выше, чем у предыдущих поколений.

Это позволяет загружать большие языковые модели в приложения генеративного искусственного интеллекта на 40% быстрее. Решение UFS 4.0 от Micron также предлагает компактный корпус размером 9x13 мм, что делает его идеальным для ультратонких и складных смартфонов нового поколения.

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Это решение также обладает инновационными прошивками, которые улучшают производительность и энергоэффективность устройств, а также создают более долгий срок службы. Образцы UFS 4.0 емкостью 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ уже доступны.