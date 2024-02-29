реклама
Компания Micron Technology, Inc. выпустила образцы улучшенной версии мобильного решения Universal Flash Storage (UFS) 4.0. Решение UFS 4.0 создано на основе 3D NAND-памяти на 232 слоях и имеет емкость до 1 ТБ. Оно обеспечивает лучшую производительность в своем классе и инновации, позволяющие работать быстрее с флагманскими смартфонами. UFS 4.0 от Micron обеспечивает скорость последовательного чтения до 4300 МБ/с и последовательной записи до 4000 МБ/с, что вдвое выше, чем у предыдущих поколений.
Это позволяет загружать большие языковые модели в приложения генеративного искусственного интеллекта на 40% быстрее. Решение UFS 4.0 от Micron также предлагает компактный корпус размером 9x13 мм, что делает его идеальным для ультратонких и складных смартфонов нового поколения.
реклама
Это решение также обладает инновационными прошивками, которые улучшают производительность и энергоэффективность устройств, а также создают более долгий срок службы. Образцы UFS 4.0 емкостью 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ уже доступны.