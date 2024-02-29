Игровые хабы разработаны на основе отзывов пользователей о глубине игры, прогрессе и дополнительных способах взаимодействия с играми

Microsoft представила игровые хабы для инсайдеров Xbox на ПК. Игровые хабы разработаны на основе отзывов пользователей о глубине игры, прогрессе и дополнительных способах взаимодействия с играми. С их помощью игроки смогут отслеживать свой прогресс, открывать новый контент и дополнения, общаться и соревноваться с друзьями, получать последние новости от разработчиков и многое другое.

В игровых хабах пользователи могут найти основные сведения об игре, просматривать доступные дополнения, отслеживать прогресс достижений и Gamerscore, а также получать информацию и советы от разработчиков.

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В ближайшее время планируется добавление новых функций, включая возможность просматривать локальные записи игр и другие игры от того же издателя. Команда разработчиков ожидает от пользователей обратную связь и предложения о дальнейших улучшениях игровых хабов и приложения Xbox на ПК.