Вентиляторы серии RX обладают высокой производительностью и используют инновационные технологии, такие как Magnetic Dome изображение и AirGuide

Компания Corsair представила новую серию вентиляторов iCUE LINK RX, которые предназначены для охлаждения ПК. Вентиляторы серии RX обладают высокой производительностью и используют инновационные технологии, такие как Magnetic Dome изображение и AirGuide, чтобы обеспечить эффективное охлаждение как радиаторов, так и корпусов компьютеров.

Они также интегрированы в экосистему iCUE LINK компании Corsair, что делает процесс сборки ПК более простым и доступным. Вентиляторы серии RX оснащены цифровым управлением и имеют ряд других функций для оптимизации тепловых требований системы.

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Они также имеют долговечную конструкцию, используя материалы высокого качества, такие как стекловолокно и жидкокристаллический полимер. Вентиляторы Corsair iCUE LINK RX и RX RGB доступны в различных комплектах и цветовых вариантах. Они уже доступны для покупки на сайте Corsair и у авторизованных розничных продавцов и дистрибьюторов Corsair.