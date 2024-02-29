Компания SolidRun представила новый модуль Ryzen V3000 CX7 Com, который оснащен 8-ядерным/16-поточным процессором Ryzen Embedded V3C48

Компания SolidRun представила новый модуль Ryzen V3000 CX7 Com, который оснащен 8-ядерным/16-поточным процессором Ryzen Embedded V3C48. Модуль работает на базе архитектуры AMD "Zen 3" и обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность.

Это первый модуль Com Express 7 от SolidRun, что открывает новую эру эффективных и высокопроизводительных вычислений. Модуль Ryzen V3000 CX7 Com предлагает мощные вычислительные возможности и широкий набор интегрированных интерфейсов для различных приложений. Он поддерживает передачу данных до 20 линий PCIe Gen 4 и имеет два 10Gb Ethernet MAC для высокоскоростного подключения.

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Модуль поддерживает до 96 ГБ памяти DDR5 и обладает высокой производительностью, надежностью и масштабируемостью, что делает его идеальным для требовательных сетевых и пограничных приложений. Модуль Ryzen V3000 CX7 Com доступен уже сегодня через SolidRun для применения в различных отраслях, включая пограничное сетевое оборудование, промышленную автоматизацию, 5G и серверные приложения.