Оба ноутбука оснащены процессором AMD Ryzen 8000 Series и технологией AMD Ryzen AI

Компания Colorful Technology Company Limited представила новую серию игровых ноутбуков COLORFIRE MEOW R15 и MEOW R16. Дизайн ноутбуков вдохновлен кошкой и включает отпечатки кошачьих лап и оранжевый окрас. Оба ноутбука оснащены процессором AMD Ryzen 8000 Series и технологией AMD Ryzen AI, которая позволяет использовать искусственный интеллект.

При этом они оснащены быстрым процессором AMD Ryzen 7 8845HS, графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070 и имеют четкий и быстрый дисплей. COLORFIRE MEOW R15 оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением QHD и частотой обновления 165 Гц, а MEOW R16 имеет 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD и частотой обновления 240 Гц.

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Оба ноутбука также имеют систему охлаждения с двумя турбовентиляторами и 6 медными тепловыми трубками. Все это делает их мощными и стильными игровыми устройствами.