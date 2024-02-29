Компания ASUS представила две игровые видеокарты Radeon RX 7900 GRE - DUAL OC и TUF Gaming

Компания ASUS представила две игровые видеокарты Radeon RX 7900 GRE - DUAL OC и TUF Gaming. Обе карты имеют индивидуальный дизайн и планируются для выпуска не только в Китае. Они имеют почти одинаковую общую мощность платы (TBP) 260 Вт и используют карту выводов ASIC RX 7900 GRE и RX 7800 XT.

Видеокарта RX 7900 GRE DUAL OC имеет длину 27,9 см, толщину в три слота и высоту 13,39 см. Она оснащена алюминиевым радиатором с двумя 100-мм вентиляторами Axial Tech и поддерживает двойной BIOS.

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Видеокарта TUF Gaming RX 7900 GRE имеет длину 31,9 см, толщину в три слота и высоту 15 см. Она оснащена тремя 100-мм вентиляторами Axial Tech и также поддерживает двойной BIOS. Обе карты имеют заводской разгон и более тихий режим работы вентиляторов в Q-BIOS. Цены на данные видеокарты пока не объявлены, но предполагается, что они будут составлять около $570 для RX 7900 GRE DUAL OC и $600 для TUF Gaming RX 7900 GRE OC.