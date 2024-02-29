Новая игра от Saber Interactive, "Expeditions: A MudRunner Game", предлагает захватывающие приключения и опасные исследования по всему миру

Новая игра от Saber Interactive, "Expeditions: A MudRunner Game", предлагает захватывающие приключения и опасные исследования по всему миру. В трейлере "Runners of the Lost Ark" показаны эпические моменты и впечатляющие пейзажи, которые ожидают игроков.

Игра выйдет 5 марта 2024 года на различных платформах, включая PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC. В этой научной одиссее игроки смогут стать знаменитыми исследователями и отправиться в безжалостную дикую природу, где им предстоит избегать опасностей, решать головоломки и открывать тайны захватывающего мира.

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Игроки будут использовать различные инструменты и гаджеты, чтобы покорять грязную местность, преодолевать препятствия и прокладывать свой собственный маршрут. В "Expeditions" каждое решение и каждый шаг определяют судьбу игроков, а открытия и приключения ждут каждого, кто решит присоединиться к этому захватывающему путешествию.