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ddr22
Технический директор AMD рассказал об обновлениях памяти для ускорителей Instinct серии MI300
Технический директор AMD рассказал об обновлениях памяти для обновленных ускорителей Instinct серии MI300

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AMD анонсировала модернизацию памяти для своих ускорителей Instinct серии MI300. Во время беседы с аналитиками, технический директор AMD Марк Папермастер подчеркнул конкурентный подход компании в борьбе с NVIDIA и их последними моделями, а также заявил о значительном резонансе, вызванном выпуском ускорителей MI300 в индустрии искусственного интеллекта.

Он также отметил, что AMD имеет опыт в интеграции памяти в вычислительные кластеры GPU и что выбор MI300 и использование стеков HBM3E позволили компании занять лидирующую позицию в области AI inferencing. Помимо этого, Папермастер подтвердил, что AMD готова к дальнейшей модернизации ускорителей Instinct с использованием расширенного стандарта памяти с высокой пропускной способностью.

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Он также отметил, что компания разрабатывает архитектуру, которая учитывает будущие требования и поддерживает более высокую пропускную способность памяти.

#amd
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