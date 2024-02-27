Samsung Electronics объявила о своем участии в Альянсе AI-RAN в качестве члена-учредителя для продвижения инноваций в области 6G

AI-RAN Alliance - это организация, созданная с целью объединения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и беспроводной связи для разработки новых технологий и коммерциализации 6G.

Samsung присоединяется к остальным десяти организациям, включая Arm, Ericsson, Microsoft и Nokia, чтобы сотрудничать и стимулировать инновации в области ИИ и беспроводных сетей. AI-RAN Alliance имеет три рабочие группы, которые проводят технические исследования в области применения ИИ в радиосетях. Ожидается, что результаты этих исследований будут вносить вклад в разработку стандартов и коммерциализацию 6G.

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Samsung Research уже является лидером в исследованиях 6G и планирует использовать свое участие в AI-RAN Alliance для возглавления конвергенции между ИИ и беспроводной связью и создания инноваций в области услуг, связанных с 6G.