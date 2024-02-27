Компания GIGABYTE анонсировала новые игровые OC-видеокарты Radeon RX 7900 GRE, которые предназначены для игроков нового поколения

Компания GIGABYTE анонсировала новые игровые OC-видеокарты Radeon RX 7900 GRE, которые предназначены для игроков нового поколения. Видеокарты оснащены графическим процессором AMD Radeon RX 7900 GRE и 16 ГБ памяти GDDR6, что обеспечивает высокое разрешение 1440p и возможность потокового вещания, а также позволяет игрокам перейти в режим 4K благодаря дополнительной видеопамяти.

GIGABYTE Radeon RX 7900 GRE GAMING OC 16G поставляются с системой охлаждения WINDFORCE, которая включает трехлопастные вентиляторы с попеременным вращением, медную пластину, тепловые трубки из композитной меди и систему охлаждения экрана для эффективного рассеивания тепла. Конструкция с графеновой наносмазкой обеспечивает долговечность вентиляторов, а металлическая задняя панель защищает видеокарту от изгибов и повреждений.

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Видеокарта также оснащена RGB-подсветкой на боковой поверхности, которую можно настроить при помощи программного обеспечения GIGABYTE CONTROL CENTER (GCC). Эти OC-видеокарты предлагают игрокам конкурентное преимущество в любимых играх.