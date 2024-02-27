GIGABYTE Technology покажет новые сервера на выставке MWC 2024, которые основаны на чипах NVIDIA GH200 и AMD MI300A и предназначены для приложений искусственного интеллекта.

GIGABYTE Technology покажет новые сервера на выставке MWC 2024, которые основаны на чипах NVIDIA GH200 и AMD MI300A и предназначены для приложений искусственного интеллекта.

Компания также представит инновационные решения для корпоративных вычислений, включая экологичные вычислительные решения и технологии искусственного интеллекта для краевых приложений. Серверы GIGABYTE G593-ZX1/ZX2, H223-V10, G383-R80 и G593, оснащенные чипами NVIDIA и AMD, предлагают мощные возможности для обработки данных искусственного интеллекта.

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Кроме того, GIGABYTE также представляет сервер хранения данных S183-SH0 с высокоскоростным хранением, сервер E263-S30 с гибкими возможностями модернизации, охлаждающий бак A1P0-EB0 для снижения энергопотребления и другие серверы, предназначенные для разнообразных сфер применения. GIGABYTE также предлагает решения для автономного вождения, использующие передовые технологии и интеллектуальные решения для безопасной навигации.