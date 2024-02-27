В результате тестов GH200 обошел AMD Threadripper в нескольких бенчмарках

Компания GPTshop.ai разрабатывает настольный суперкомпьютер на базе процессора NVIDIA GH200 Grace. Майкл Ларабель из Phoronix сравнил процессор GH200 с процессорами AMD Threadripper 7980X и PRO 7995WX.

В результате тестов GH200 обошел AMD Threadripper в нескольких бенчмарках. Процессору NVIDIA GH200 Grace предстоит использоваться в рабочих станциях Linux для HPC нагрузок. Если программа настроена на x86_64, AMD Threadripper остается превосходным вариантом для рабочих станций.

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Однако, для программ, работающих на AArch64 и использующих весь доступный системный объем памяти, GH200 может предложить отличную производительность. В заключение, Ларабель отметил, что все данные о производительности есть на странице результатов OB Phoronix.