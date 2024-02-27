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ddr22
Sapphire анонсировала Radeon RX 7900 GRE NITRO+, Pulse и Pure
Компания SAPPHIRE Technology анонсировала выпуск новой видеокарты Radeon RX 7900 GRE NITRO+, Pulse и Pure

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Компания SAPPHIRE Technology анонсировала выпуск новой видеокарты Radeon RX 7900 GRE NITRO+, Pulse и Pure. SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 GRE оснащена 80 вычислительными блоками и 5120 потоковыми процессорами, технологией охлаждения Tri-X с тремя вентиляторами и V-Shape модулем охлаждения.

Карта также имеет функции Quick Connect Fan для замены вентиляторов и Assistive System Fan Control для дополнительного охлаждения системы. Также в продажу поступит белый вариант Pure, который оснащен теми же характеристиками, но с технологией охлаждения Prime Cooling Technology и стилизованным белым корпусом.

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Обе карты поддерживают 4K-игры, имеют высокую производительность и множество дополнительных возможностей, таких как настраиваемое освещение RGB и два разъема HDMI 2.1 и два разъема DisplayPort 2.1 для подключения нескольких мониторов.

#sapphire
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