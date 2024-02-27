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Новый серверный процессор компании Huawei на базе ядра HiSilicon Taishan V120 продемонстрировал высокую однопоточную производительность, достигнув уровня архитектуры Zen 3 от AMD в бенчмарке Geekbench 6. Предполагается, что этот процессор, вероятно, производится на 7 нм технологическом узле компании SMIC и может стать частью грядущего чипа Kunpeng 930.
Taishan V120 набрал 1527 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6, почти сравнявшись с процессором AMD EPYC 7413 на архитектуре Zen 3, который набрал 1538 баллов. Ядро Taishan V120 ранее использовалось в смартфонах Huawei и его использование в серверных процессорах позволит компании конкурировать с процессорами AMD и Intel в сфере серверов.
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Несмотря на ограничения на международный рынок, Huawei продолжает инновации в разработке отечественных технологий для центров обработки данных. Подробности о чипе Kunpeng 930 ожидаются позднее в этом году.