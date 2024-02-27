Taishan V120 набрал 1527 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6, почти сравнявшись с процессором AMD EPYC 7413 на архитектуре Zen 3, который набрал 1538 баллов

Новый серверный процессор компании Huawei на базе ядра HiSilicon Taishan V120 продемонстрировал высокую однопоточную производительность, достигнув уровня архитектуры Zen 3 от AMD в бенчмарке Geekbench 6. Предполагается, что этот процессор, вероятно, производится на 7 нм технологическом узле компании SMIC и может стать частью грядущего чипа Kunpeng 930.

Taishan V120 набрал 1527 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6, почти сравнявшись с процессором AMD EPYC 7413 на архитектуре Zen 3, который набрал 1538 баллов. Ядро Taishan V120 ранее использовалось в смартфонах Huawei и его использование в серверных процессорах позволит компании конкурировать с процессорами AMD и Intel в сфере серверов.

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Несмотря на ограничения на международный рынок, Huawei продолжает инновации в разработке отечественных технологий для центров обработки данных. Подробности о чипе Kunpeng 930 ожидаются позднее в этом году.