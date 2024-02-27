На выставке MWC 2024 Intel представила новый процессор Xeon "Sierra Forest" с 288 эффективными ядрами для телекоммуникационных приложений в опорных сетях 5G

На выставке MWC 2024 Intel представила новый процессор Xeon "Sierra Forest" с 288 эффективными ядрами для телекоммуникационных приложений в опорных сетях 5G. Этот процессор предназначен для энергоэффективного масштабирования и обеспечения экономии площади и стоимости владения.

Компания также представила программное обеспечение Intel Infrastructure Power Manager (IPM), которое поможет сократить энергопотребление и улучшить производительность в сетях 5G. Процессоры Xeon Sierra Forest предложат до 288 ядер и 2,7-кратное повышение производительности на стойку для рабочих нагрузок 5G Core. Эти процессоры также позволят увеличить производительность на стойку, количество виртуальных процессоров и производительность на ватт без изменений в прикладном программном обеспечении.

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Intel работает над партнерством с операторами и поставщиками программного обеспечения для ядра 5G, чтобы развернуть новые процессоры и программное обеспечение IPM. Ряд компаний, включая BT Group, Dell Technologies, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise (HPE), KDDI, SK Telecom и Telstra выразили свою заинтересованность в использовании новых процессоров Intel Xeon и программного обеспечения IPM для увеличения энергоэффективности сетей 5G.