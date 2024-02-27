Edge Platform предназначена для разработки и развертывания приложений искусственного интеллекта на периферии сети

На выставке MWC 2024 компания Intel представила новую платформу Edge Platform, которая предназначена для разработки и развертывания приложений искусственного интеллекта на периферии сети. Эта модульная открытая программная платформа позволяет предприятиям ускорить процесс развертывания и повысить совокупную стоимость владения.

Intel стремится предоставить полную платформу edge-native для обеспечения инфраструктуры и эффективного развертывания ИИ в масштабе. Работа на периферии сети требует эффективных решений ИИ, а платформа Intel обеспечивает готовые решения для различных сценариев использования в различных отраслях. Платформа также предлагает возможности управления инфраструктурой и разработки приложений ИИ с использованием открытых стандартов.

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Она расширяет возможности предприятий и обеспечивает безопасность, автоматизацию задач управления ИТ и ОТ, а также удобное удаленное управление. Кроме того, платформа предоставляет корпоративным разработчикам доступ к инструментам искусственного интеллекта для тонкой настройки оркестра приложений.