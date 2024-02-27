Чем больше ИИ, тем лучше для ИИ.

Huawei представила ноутбук HONOR MagicBook Pro 16, основанный на искусственном интеллекте (ИИ). Он предлагает новые возможности искусственного интеллекта, изменяя взаимодействие пользователей с устройствами. HONOR сотрудничает с такими партнерами, как Microsoft, Intel и NVIDIA, чтобы использовать их технологии в разработке продукта.

Ноутбук отличается оптимизацией ресурсов в реальном времени, подключением нескольких устройств и функциями ИИ. Взаимодействие между устройствами становится более удобным и эффективным благодаря возможностям ИИ. MagicOS 8.0 от HONOR революционизирует взаимодействие путем синхронизации и совместной работы между различными устройствами.

реклама

HONOR MagicBook Pro 16 также предлагает интеллектуальные функции, такие как интеллектуальный поиск изображений и понимание текста. Он оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155H, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Этот ноутбук создан для улучшения работы с помощью искусственного интеллекта и установки новых стандартов интеллектуальных вычислений.