Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Huawei представила ноутбук HONOR MagicBook Pro 16, основанный на искусственном интеллекте
Чем больше ИИ, тем лучше для ИИ.

реклама

Huawei представила ноутбук HONOR MagicBook Pro 16, основанный на искусственном интеллекте (ИИ). Он предлагает новые возможности искусственного интеллекта, изменяя взаимодействие пользователей с устройствами. HONOR сотрудничает с такими партнерами, как Microsoft, Intel и NVIDIA, чтобы использовать их технологии в разработке продукта.

Ноутбук отличается оптимизацией ресурсов в реальном времени, подключением нескольких устройств и функциями ИИ. Взаимодействие между устройствами становится более удобным и эффективным благодаря возможностям ИИ. MagicOS 8.0 от HONOR революционизирует взаимодействие путем синхронизации и совместной работы между различными устройствами.

реклама

HONOR MagicBook Pro 16 также предлагает интеллектуальные функции, такие как интеллектуальный поиск изображений и понимание текста. Он оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155H, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Этот ноутбук создан для улучшения работы с помощью искусственного интеллекта и установки новых стандартов интеллектуальных вычислений.

#honor
+
Написать комментарий (0)
Honor Magic6 Pro представлен на MWC 2024 - новый флагман для европейского рынка
Honor интегрирует в новый смартфон Magic 6 Pro модель ИИ Meta Llama 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
7
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
5
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
5
Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
4
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
В Турции в воздух поднялся дрон "тяжеловес" Akıncı-C, способный пробыть в воздухе 24 часа
+
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
6
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
1
Глава Минздрава РФ рассказал, что россиян не устраивает в системе медицинской помощи
2
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
3
Чехия может передать Украине 40 модифицированных танков T-72M4CZ, а Австралия – 59 M1A1 Abrams
2
Украина планирует получить американские танки, снимаемые с вооружения австралийской армии
1
Большинство геймеров не готовы покупать Sony PlayStation 5 Pro только ради GTA 6
1
Япония ужесточает санкции против России из-за Украины
+
GlobalFoundries могла бы заинтересовать Intel как объект поглощения
+
12-ядерный процессор Snapdragon X Elite показал производительность в тестах на уровне AMD и Intel
3
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
5
AMD Ryzen 7 7800X3D снова доступен по цене 349 долларов на Newegg
1

Популярные статьи

SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
13
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
145
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
7
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
7
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
32
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
31
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
6
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
1

Сейчас обсуждают

REY_B_
04:25
Припекает.... Ну так смотрим, как Европа рефинансирует свои гос.долги. В 2020 году для этого придумали Ковидлу, и тогда ЕЦБ дали ЭКСТРЕННЫЕ полномочия чтобы эти долги выкупить. Но по итогам 2023 года,...
Президент Франции допустил возможность отправки европейских войск на Украину
Дмитрий Зяблов
03:40
Село ваше в 19 веке сейчас, когда будет хоть какой то кукурузник?
У России будет свой самолёт шестого поколения, но производство стартует не раньше 2050 года
Евгений Шрайнер
03:40
Да ему все журнашлюхи отлизывали в очереди стояли. А ты тут такое пишеш)
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
Garthar
03:37
Серьезно, школьный курс природоведенье 5 класс
Для чего человечеству нужны високосные годы, и что будет, если каждый год будет длиться 365 дней
RasToCas
03:19
RAID0 (stripe 128k): 2x256Gb SSD Kingston KC600 SATA-III chipset: Intel z77 (ASUS Maximus V Gene, 2012r.) driver: iRST 11.2.0.1006 WHQL extracted by Fernando. Win 10x64 Home. CrystalDiskMark 8.0.4x64...
Ретроклокинг. разгоняем SSD
Опричник
03:16
Линукс любит в карго-культ.
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
22870
03:08
> Nintendo переносит релиз Switch 2 на весну 2025 года Украины не будет, санкции потеряют смысл и будут отменены. Глобальный релиз, е-мое.
Nintendo переносит релиз Switch 2 на весну 2025 года
Евгений Шрайнер
03:08
Если бы биток сразу начал крутиться и стал сильно известнввм, его еше за "совсем дешево" могли бы скупать узким кругом. И тогда возможно не раскрутился так
Сатоши Накамото призывал не рассматривать биткоин как инвестицию
Александр Еремеев
03:01
Интересно, просто переклеят наклейку на готовую китайскую консоль или все таки закажут китайцам чтобы они сделали кастомную.
Опубликована дорожная карта игровой индустрии в РФ: своя консоль и выставки достижений должны быть созданы в ближайшие три года
Александар Бугаев
02:50
Ну для моего старого ПК в самый раз.
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем