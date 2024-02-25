Студия Furniture and Mattress сообщила о выпуске своей дебютной игры "Аранжировщик: Ролевое головоломное приключение" летом 2024 года

Студия Furniture and Mattress сообщила о выпуске своей дебютной игры "Аранжировщик: Ролевое головоломное приключение" летом 2024 года. В игре представлен мир, типичный для ролевых игр, с городами и дикими местами для исследования, различными персонажами и монстрами для битвы.

Однако основной механикой игры является перемещение по взаимосвязанной игровой сетке, где все объекты в одной строке или колонке перемещаются вместе с главной героиней Джеммой. В игре также присутствует интересный сюжет, где Джемма отправляется в путешествие самопознания, пытаясь разрушить статичный мир.

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В "Аранжировщике" отсутствуют стандартные элементы ролевых игр, такие как опыт и прокачка способностей. Вместо этого игра предлагает игрокам проверить их понимание механики и решить головоломки для продвижения. Визуальная сторона игры разработана арт-директором Дэвидом Хеллманом, создателем паззл-платформера Braid, который также работал над созданием выразительных панелей комиксов для сюжетных моментов. "Аранжировщик: Ролевое головоломное приключение" будет выпущен на PS5, PC (Steam и Epic) и Nintendo Switch.