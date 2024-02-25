Чипы Apple серии M пугают Intel, AMD и Microsoft как ничто другое, поскольку они способны обеспечить питание MacBook и захватить значительную долю рынка ноутбуков

Чипы Apple серии M пугают Intel, AMD и Microsoft как ничто другое, поскольку они способны обеспечить мощным вычислительным чипом MacBook и захватить значительную долю рынка ноутбуков. Основанием для этого служит феноменальная производительность на ватт, предлагаемая чипами Apple. Пользователь установил Windows 11 Arm на виртуальную машину, работающую на MacBook с чипом M2, открыл CPU-Z (который, конечно же, не обнаружил чип, поскольку он находится в виртуальной машине). Затем они запустили сессию CPU-Z Bench и получили неожиданный результат - однопоточный результат составил 749,5 балла, а многопоточный - 3822,3 балла.

В частности, однопоточный результат сопоставим с чипами Intel 12-го поколения Core "Alder Lake" (их P-ядрами "Golden Cove"); возможно, не с самыми быстрыми Core i9-12900K, но с чипами Core i5 среднего уровня, такими как i5-12600. При этом он способен делать это при меньшей мощности и тепловыделении. Именно на базе такого IPC Apple создает более крупные чипы, такие как M3 Pro и M3 Max, которые способны обеспечить производительность класса HEDT или рабочей станции, опять же, при меньшей мощности.