Компания ASUS IoT представила новую линейку промышленных материнских плат и компьютеров с искусственным интеллектом

Компания ASUS IoT представила новую линейку промышленных материнских плат и компьютеров с искусственным интеллектом, основанных на последних процессорах Intel Core 14-го поколения. Эти решения обеспечивают высокую вычислительную производительность и энергоэффективность, а также поддерживают ускоренную передачу данных и обеспечивают надежность благодаря технологии ECC в памяти DDR5.

Промышленные материнские платы ASUS IoT также поддерживают PCIe 5.0, что позволяет ускорить передачу данных. Интегрированная технология Intel UHD Graphics обеспечивает яркую графику и поддержку искусственного интеллекта.

реклама

Безопасность - главный приоритет ASUS IoT, поэтому материнские платы оснащены мощными средствами защиты. Они также поддерживают Wi-Fi 7 для улучшения связи в различных промышленных областях. Компания предлагает полный модельный ряд материнских плат и одноплатных компьютеров различных форм-факторов, а также компьютеры с искусственным интеллектом для промышленных приложений.