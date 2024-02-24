Компания Slimbook специализируется на выпуске ноутбуков и портативных компьютеров с поддержкой Linux

Испанская компания Slimbook представила модель "KDE Slimbook V", разработанную совместно с сообществом свободного программного обеспечения KDE. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 7 7840HS и обещает выдающуюся производительность. Он поддерживает рабочую среду Plasma 6 с открытым исходным кодом, которая будет выпущена на следующей неделе.

Компания Slimbook специализируется на выпуске ноутбуков и портативных компьютеров с поддержкой Linux. В прошлой неделе был представлен еще один ноутбук Slimbook Manjaro, ориентированный на геймеров. У него те же спецификации, как и предыдущей модели "Hero", и он предлагает пользовательский опыт, подобный Valve Steam Deck.

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Slimbook V оснащен двойной загрузкой и доступен по цене от 999 евро, а покупатели могут выбирать дополнительные конфигурации.