Джина Раймондо акцентировала внимание на значимости укрепления национальной полупроводниковой промышленности и сохранении конкурентоспособности перед мировыми конкурентами.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила о необходимости дополнительного финансирования для производства микрочипов. Она акцентировала внимание на значимости укрепления национальной полупроводниковой промышленности и сохранении конкурентоспособности перед мировыми конкурентами.

Инвестиции в эту сферу позволят создавать новые производственные мощности для производства чипов, необходимых в автомобильной промышленности, индустрии IoT, аэрокосмической и оборонной отраслях и других важных рынках.

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Компания Intel также планирует получить значительные гранты благодаря закону CHIPS и Science Act, которые предоставляет правительство США с 2022 года.

Раймондо отметила, что Intel является американской компанией-чемпионом и будет играть ключевую роль в восстановлении этой отрасли. Она также обсудила растущий спрос на процессоры и ускорители с поддержкой искусственного интеллекта с лидерами индустрии. Министр подчеркнула, что стране необходимо поддерживать усилия по производству микрочипов, чтобы сохранять конкурентное преимущество.