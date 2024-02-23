Студия Arrowhead Game выпустила обновление для игры Helldivers 2, которое устраняет проблему AFK-игроков

Студия Arrowhead Game выпустила новое обновление для игры Helldivers 2, которое устраняет проблему AFK-игроков, улучшает стабильность и производительность. Игроков, неактивных в течение 15 минут, теперь будут выкидывать на титульный экран игры.

Аварийные сбои, связанные с присоединением к кораблям других игроков и выходом из ADS, теперь исправлены. Также улучшена связь между клиентом и сервером. Однако в новом обновлении также остаются некоторые проблемы, которые всё ещё требуют исправления.

реклама

Например, отсутствует текст в меню заявок и социального меню на HUD игрока, могут возникать сбои при проведении матча на карте "Галактическая война", возникает ограничение скорости входа в игру при одновременном входе большого количества игроков и другие проблемы. Также значения брони для доспехов в настоящее время работают не так, как задумано. Эти и другие проблемы ожидают исправления в будущих обновлениях.