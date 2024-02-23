Пользователи процессоров Intel Core i9-13900K и i7-13700K сообщают о проблемах со стабильностью в играх, даже на стандартной тактовой частоте

Пользователи процессоров Intel Core i9-13900K и i7-13700K сообщают о проблемах со стабильностью в играх, даже на стандартной тактовой частоте. Эти проблемы связаны с разблокировкой ограничения мощности на уровне BIOS.

По умолчанию эти процессоры поставляются с ограничением мощности PL2 253 Вт, но пользователи могут разблокировать это ограничение. Однако многие материнские платы и блоки питания не могут обеспечить такую высокую мощность, что приводит к проблемам со стабильностью. Хасан Муджтаба из Wccftech предлагает понизить напряжение питания процессора, чтобы восстановить стабильность. Tom's Hardware предлагает снизить множитель ускорения P-ядер для решения проблемы.

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Оба подхода, по их утверждению, позволяют восстановить стабильность игровой производительности. Пока неясно, почему эта проблема не влияет на процессоры 12-го поколения Intel, которые имеют похожий дизайн питания. Можно предположить, что проблема также может затронуть и новые процессоры 14-го поколения.