Бразильский энтузиаст Пауло Гомес (Paulo Gomes) совместно с Джефферсоном Сильвой (Jefferson Silva) и Егором Мота (Ygor Mota) успешно модифицировали видеокарту EVGA GeForce RTX 2080

Бразильский энтузиаст Пауло Гомес (Paulo Gomes) совместно с Джефферсоном Сильвой (Jefferson Silva) и Егором Мота (Ygor Mota) успешно модифицировали видеокарту EVGA GeForce RTX 2080 "Turing" до 16 ГБ. Это было сделано путем замены каждого из 8-гигабитных чипов памяти GDDR6 на чипы с вдвое большей плотностью - 16 Гбит. На шине памяти GPU шириной 256 бит восемь таких чипов составляют 16 ГБ. Скорость работы памяти осталась прежней - 14 Гбит/с, как и тактовая частота GPU.

Процесс моддинга включает в себя отпаивание каждого из восьми 8-гигабитных чипов, очистку площадок памяти от закороченных контактов, использование трафарета GDDR6 для размещения шариков припоя, а затем припаивание новых 16-гигабитных чипов на площадку под нагревом. Помимо замены микросхем памяти, необходимо отрегулировать ряд SMD-перемычек возле микросхемы BIOS ROM, что позволит графическому процессору правильно распознать объем памяти 16 Гбайт. NVIDIA использует чип TU104 в некоторых своих профессиональных видеокартах с 16 ГБ памяти, таких как Quadro RTX 5000. Кремний TU104 по умолчанию поддерживает память большей плотности.

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Вот и все, ничего не нужно делать на стороне программного обеспечения, и TechPowerUp GPU-Z должен показать вам обнаруженный объем памяти. Прогон бенчмарка "Resident Evil 4" с отображением производительности показывает, что игра использует почти 9,8 ГБ видеопамяти по сравнению с 7,7 ГБ на оригинальной карте и демонстрирует прирост производительности на 7,82 %, с 64 FPS в среднем до 69 FPS. Это больше, чем разница в производительности между 8 ГБ и 16 ГБ вариантами RTX 4060 Ti. Помимо увеличения игровой производительности, 16 ГБ памяти должны значительно повысить производительность генеративного ИИ RTX 2080.