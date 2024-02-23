Комитет консультирует Intel по стратегии IDM 2.0 и созданию процветающего системного литейного производства для искусственного интеллекта

Intel представила Консультативный комитет на Intel Foundry Direct Connect, первом мероприятии Intel для литейщиков. Комитет консультирует Intel по стратегии IDM 2.0 и созданию процветающего системного литейного производства для искусственного интеллекта.

В состав комитета входят лидеры полупроводниковой промышленности и научных кругов, двое из которых являются членами совета директоров Intel. Цель Intel - предоставить ведущие предложения для литейных заводов, помогающие компаниям, у которых нет своих фабрик, достичь успеха в эпоху искусственного интеллекта.

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В прошлом году Intel сформировала Консультативный комитет по литейному производству, чтобы получить представление о создании литейного производства мирового класса. Комитет помогает Intel внедрить новую модель литейного производства и ориентироваться на клиента.