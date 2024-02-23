Компания Keen Games выпустила несколько исправлений и патчей для решения проблем

Разработчики игры Enshrouded сообщили, что игра уже привлекла два миллиона игроков всего за месяц после выпуска. Игра имеет высокий рейтинг и получила восторженные отзывы от игроков.

Компания Keen Games выпустила несколько исправлений и патчей для решения проблем, и они работают над еще одним патчем, а также первым контентным обновлением. Игроки могут проголосовать за идеи и предложения на платформе обратной связи. Они также делятся советами и рекомендациями о том, как получить максимальный опыт игры.

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Игроки играют роль Пламеннорожденных, последних надежд умирающей расы. Они должны сразиться с боссами, строить залы и выживать вместе с другими игроками в этой кооперативной ролевой игре