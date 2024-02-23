Windows 11 версии 23H2 начала распространяться в октябре прошлого года, но многие пользователи флагманской операционной системы Microsoft отказались от обновления благодаря удобному "опциональному" тумблеру

Windows 11 версии 23H2 начала распространяться в октябре прошлого года, но многие пользователи флагманской операционной системы Microsoft отказались от обновления благодаря удобному "опциональному" тумблеру. Информационные агентства ухватились за только что опубликованное (20 февраля) уведомление. Официальное оповещение на панели Microsoft гласит, что обновление Windows 11 2023 "переходит в новую фазу развертывания". Внимательные пользователи не будут рады узнать, что "подходящие устройства с Windows 11" теперь подлежат автоматическому переходу на версию 23H2. В прошлом использовалась очень пассивно-агрессивная тактика - похоже, компания Microsoft стремится к тому, чтобы ее аудитория обновилась до своей последней и самой функциональной версии.

NeoWin предупредили пользователей о "приближающемся окончании опциональных обновлений предварительной версии Windows 11 22H2". На панели задач "23H2" содержится немного больше контекста - как ни удивительно, с участием искусственного интеллекта: "Это автоматическое обновление нацелено на устройства с Windows 11, которые достигли или приближаются к концу срока обслуживания, и оно развивается на основе машинного обучения (ML), которое мы использовали до сих пор. Мы продолжим обучение нашей интеллектуальной модели ML для безопасного поэтапного развертывания новой версии Windows, чтобы обеспечить плавное обновление".

реклама

В сообщении Microsoft также приводится удобное руководство по обновлению: "Если у вас есть соответствующее потребительское устройство Home или Pro, вы можете обновить его до версии 23H2, открыв "Настройки > Windows Update", включив опцию "Получать последние обновления, как только они станут доступны" и выбрав "Проверить наличие обновлений". Когда обновление будет доступно для вашего устройства, вы увидите опцию "Загрузить и установить"".



