реклама
Новые патчи ядра Linux для процессоров Intel Core Ultra "Meteor Lake" оптимизируют режимы питания по умолчанию. Патчи позволяют настраивать значение энергоэффективности (EPP) процессора в Linux, аналогично Windows Power Plans.
Это позволяет достичь более высоких результатов производительности для устройств малого форм-фактора и снизить температуру процессора. Значение EPP "balanced_performance" изменится с 128 на 115, а EPP "performance" будет установлено на 16 вместо 0. Патчи ожидаются в публичном выпуске с предстоящим циклом Linux v6.9. Процессоры Meteor Lake рассматриваются как энергоэффективные по сравнению с архитектурами от AMD и Apple.
реклама
Однако текущие процессоры все еще требуют некоторой доработки и оптимизации. Внедрение этих патчей призвано улучшить соотношение производительность/ватт и снизить тепловое дросселирование, что повысит общую производительность процессоров Meteor Lake.