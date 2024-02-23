Новые патчи ядра Linux для процессоров Intel Core Ultra "Meteor Lake" оптимизируют режимы питания по умолчанию

Новые патчи ядра Linux для процессоров Intel Core Ultra "Meteor Lake" оптимизируют режимы питания по умолчанию. Патчи позволяют настраивать значение энергоэффективности (EPP) процессора в Linux, аналогично Windows Power Plans.

Это позволяет достичь более высоких результатов производительности для устройств малого форм-фактора и снизить температуру процессора. Значение EPP "balanced_performance" изменится с 128 на 115, а EPP "performance" будет установлено на 16 вместо 0. Патчи ожидаются в публичном выпуске с предстоящим циклом Linux v6.9. Процессоры Meteor Lake рассматриваются как энергоэффективные по сравнению с архитектурами от AMD и Apple.

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Однако текущие процессоры все еще требуют некоторой доработки и оптимизации. Внедрение этих патчей призвано улучшить соотношение производительность/ватт и снизить тепловое дросселирование, что повысит общую производительность процессоров Meteor Lake.



