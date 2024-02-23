Для AMD успех RX 6750 GRE пришелся как нельзя кстати.

AMD Radeon RX 6750 GRE (Golden Rabbit Edition) пользуется бешеным успехом в Китае, где эта карта продается в объемах, сопоставимых с GeForce RTX 4060 Ti и им подобными. Это объясняется агрессивной ценой и достойным уровнем производительности, учитывая зрелость драйверов для старой графической архитектуры RDNA2. RX 6750 GRE поставляется в двух вариантах - 10-гигабайтный вариант со 160-битной шиной памяти и 2 304 потоковыми процессорами; и 12-гигабайтный вариант с полными 2 560 потоковыми процессорами, аналогичный доступной во всем мире RX 6750 XT.

Для AMD успех RX 6750 GRE пришелся как нельзя кстати, поскольку она стремится освоить 7 нм пластины, выделенные TSMC под кремний "Navi 22", который оказался невостребованным, поскольку спрос на GPU упал после краха криптодобычи в 2022 году и последующего перехода на 5 нм следующее поколение; и поэтому ей нужно, чтобы эти карты продавались по ценам, по крайней мере, соответствующим MSRP - 2219 юаней за вариант с 10 ГБ и 2379 юаней за модель с 12 ГБ. По всей видимости, некоторые розничные продавцы продают эти карты ниже MSRP, и AMD это не нравится.

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Как правило, розничная торговля работает так: если товар продается ниже MSRP, это побуждает ритейлеров договариваться о более низких ценах в цепочке поставок, что неизбежно снижает доходы AMD и запускает петлю обратной связи. Чтобы проверить это, AMD разработала ряд мер. Она будет отслеживать розничный канал на предмет продавцов, продающих карты ниже MSRP, и введет ряд многоуровневых штрафов. За первое нарушение розничный продавец будет оштрафован на 500 юаней за карту, проданную ниже MSRP.

Во втором случае штраф увеличивается до 1000 юаней за карту, а также прекращаются поставки в розничную сеть. RX 6750 GRE настолько популярна в Китае, что ее продают не только традиционные партнеры AMD по AIB, но и несколько менее известных китайских брендов, которые приобрели объемы RX 6750 GRE ASIC и выпускают карты в соответствии с требованиями рынка. К слову, AMD пока не собирается выпустить на китайский рынок новую Radeon RX 7600 XT, поскольку не хочет нарушать поток RX 6750 GRE.