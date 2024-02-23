В битвах, Вельзевул может использовать различные атаки, позволяющие ему наносить урон на земле и в воздухе

В сети появился геймплей игры SAND LAND. Сюжет разворачивается в далеком будущем, где люди и демоны сосуществуют в пустынном мире без воды. Принц Вельзевул собирается искать Легендарный источник, чтобы восстановить равновесие. Игроки могут исследовать уникальные биомы, встречать различных врагов и сражаться с королевской армией Зеу.

В битвах, Вельзевул может использовать различные атаки, позволяющие ему наносить урон на земле и в воздухе. Кроме того, он может использовать защитные навыки и проводить атаки парализующие врагов. Уровень персонажа повышается с победами, а очки могут быть потрачены на улучшение навыков, как у Вельзевула, так и его спутников - Вора и Рао.

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Игроки также могут создавать и управлять различными транспортными средствами, совершенствовать их характеристики и использовать их в битве. В городе Спино игроки могут отдыхать, развивать его и выполнять различные задания. В Overall, игра предлагает пустынное приключение с битвами, исследованиями и настройкой транспортных средств.