Появилось фото пластины Intel Xeon "Granite Rapids" - это первый чип, построенный на базе техпроцесса Intel 3

Взгляните на первые фотографии пластины процессора Intel Xeon "Granite Rapids", предоставленные Андреасом Шиллингом с сайта HardwareLuxx.de. Это первый коммерческий кремний Intel, построенный на новом литейном узле Intel 3, который, как ожидается, станет последним узлом производства кремния для реализации технологии FinFET, прежде чем компания перейдет на нанолисты в следующем поколении Intel 20A. Intel 3 предлагает плотность транзисторов и производительность, конкурентоспособные по сравнению с узлами TSMC серии N3 и Samsung серии 3GA.

Пластина содержит квадратные 30-ядерные плитки, две из которых составляют процессор "Granite Rapids-XCC", а количество ядер может достигать 56 ядер/112 потоков (два ядра на плитку оставлены неиспользованными для сбора ресурсов). Каждое из 30 ядер на плитке - это P-ядро "Redwood Cove".

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Для сравнения, нынешний процессор Xeon "Emerald Rapids" использует ядра "Raptor Cove" и построен на литейном узле Intel 7. Intel планирует преодолеть отставание по количеству ядер от AMD EPYC, включая грядущие процессоры EPYC "Turin" Zen 5 с их, по слухам, 128-ядерным/256-поточным числом, за счет внедрения нескольких кремниевых ускорителей с фиксированными функциями, которые ускоряют популярные виды серверных рабочих нагрузок. Ожидается, что ядро "Redwood Cove" станет первым IA-ядром Intel, в котором будут реализованы AVX10 и APX.